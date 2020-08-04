В Москве отправили под стражу подозреваемого в расстреле милиционеров в 1995 году

В Москве арестован подозреваемый в убийстве двух милиционеров, совершено оно было 25 лет назад. Согласно постановлению суда, О. Бабаев будет находиться под стражей на время следствия до 1 сентября.

По данным следствия, именно он причастен к расстрелу сержанта Александра Козырева и рядового Григория Александрова в июне 1995 года. Тогда тела обоих правоохранителей обнаружили в машине с огнестрельными ранениями головы.

Возможную причастность Бабаева к преступлению сыщики установили сразу, однако в том же 1995 году мужчина покинул Россию. Притом за границей он также совершил преступление и отбыл 12-летнее наказание в тюрьме за него. После освобождения он сменил имя и фамилию на Павла Уловского и вернулся в Россию.