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В Москве отправили под стражу подозреваемого в расстреле милиционеров в 1995 году

Мужчина более 20 лет скрывался от следствия, часть из которых провёл за границей.

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В Москве арестован подозреваемый в убийстве двух милиционеров, совершено оно было 25 лет назад. Согласно постановлению суда, О. Бабаев будет находиться под стражей на время следствия до 1 сентября.

По данным следствия, именно он причастен к расстрелу сержанта Александра Козырева и рядового Григория Александрова в июне 1995 года. Тогда тела обоих правоохранителей обнаружили в машине с огнестрельными ранениями головы.

Возможную причастность Бабаева к преступлению сыщики установили сразу, однако в том же 1995 году мужчина покинул Россию. Притом за границей он также совершил преступление и отбыл 12-летнее наказание в тюрьме за него. После освобождения он сменил имя и фамилию на Павла Уловского и вернулся в Россию.

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