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Елена Кондулайнен сломала руку в больнице, куда её доставили с инсультом

По словам коллег, у советской звезды речь восстановилась, но теперь придётся ждать заживления костей.

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Елена Кондулайнен. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актриса и певица Елена Кондулайнен получила перелом в Боткинской больнице, куда она была госпитализирована неделей ранее с инсультом. Об этом сообщает КП со ссылкой на администрацию московского "Театра Луны".

Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идёт, но случилась ещё одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку, — сказал собеседник издания.

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Придя в себя, артистка не обнаружила на месте денег и телефона.

Как уже сообщал Лайф, секс-символ СССР попала в больницу с подозрением на инсульт 25 июля. Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Медиков актрисе вызвал официант.

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