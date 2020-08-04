Елена Кондулайнен сломала руку в больнице, куда её доставили с инсультом

Актриса и певица Елена Кондулайнен получила перелом в Боткинской больнице, куда она была госпитализирована неделей ранее с инсультом. Об этом сообщает КП со ссылкой на администрацию московского "Театра Луны".

— Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идёт, но случилась ещё одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку, — сказал собеседник издания.