Более трёх миллионов жителей США остались без света из-за шторма "Исайя" — видео

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Более трёх миллионов жителей США остались без электроэнергии из-за шторма "Исайя", обрушившегося на восточное побережье страны. Также сообщается о четырёх погибших. Об этом сообщает ABC News.
Наиболее пострадали жители и предприятия штата Нью-Джерси. Гибель людей зафиксирована в Северной Каролине, Нью-Йорке и Мэриленде.
Перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья. Первый за сезон ураган "Ханна" в Атлантике достиг побережья Техаса — видеоСкорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.
Ураган "Исайя" обрушился на восточное побережье вечером в понедельник. Впоследствии он ослаб до тропического шторма. По прогнозам синоптиков, далее "Исайя" направится в сторону Канады.
Ранее в Сети показали, как ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе США и Мексики.