Более трёх миллионов жителей США остались без света из-за шторма "Исайя" — видео

Более трёх миллионов жителей США остались без электроэнергии из-за шторма "Исайя", обрушившегося на восточное побережье страны. Также сообщается о четырёх погибших. Об этом сообщает ABC News.

Наиболее пострадали жители и предприятия штата Нью-Джерси. Гибель людей зафиксирована в Северной Каролине, Нью-Йорке и Мэриленде.

Ураган "Исайя" обрушился на восточное побережье вечером в понедельник. Впоследствии он ослаб до тропического шторма. По прогнозам синоптиков, далее "Исайя" направится в сторону Канады.