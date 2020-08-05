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Более трёх миллионов жителей США остались без света из-за шторма "Исайя" — видео

Согласно прогнозу синоптиков, шторм направляется в сторону Канады.

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Фото © Twitter / Collin Gross / Collin Gross / Lauren DeMarco FOX 5 / Kathy Tejada / photos4oa

Более трёх миллионов жителей США остались без электроэнергии из-за шторма "Исайя", обрушившегося на восточное побережье страны. Также сообщается о четырёх погибших. Об этом сообщает ABC News.

Наиболее пострадали жители и предприятия штата Нью-Джерси. Гибель людей зафиксирована в Северной Каролине, Нью-Йорке и Мэриленде.

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Скорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.

Ураган "Исайя" обрушился на восточное побережье вечером в понедельник. Впоследствии он ослаб до тропического шторма. По прогнозам синоптиков, далее "Исайя" направится в сторону Канады.

Ранее в Сети показали, как ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе США и Мексики.

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