"Рычание за бортом". Астронавт NASA рассказал о "зверином" поведении корабля Crew Dragon при посадке

Астронавт NASA Боб Бенкен рассказал, что корабль Crew Dragon в момент возвращения на Землю с МКС был похож на зверя.

— Входя в атмосферу, мы чувствовали себя довольно комфортно, хоть и казалось, что мы находимся внутри зверя, — сказал Бенкен на видео, которое опубликовано в твиттере NASA.

Он уточнил, что, когда корабль снизился, он словно бы ожил, а "атмосфера начала издавать звуки, похожие на рычание за бортом".

Кроме того, Бенкен признался, что в момент отделения грузового отсека и выброса тормозных парашютов они с Дагом Хёрли почувствовали, будто кто-то ударил битой по спинке кресла. Астронавт отметил, что возвращение стало более ощутимым, чем они ожидали. При этом Хёрли добавил, что ожидал больших сюрпризов.