"Рычание за бортом". Астронавт NASA рассказал о "зверином" поведении корабля Crew Dragon при посадке

Астронавт NASA Боб Бенкен рассказал, что корабль Crew Dragon в момент возвращения на Землю с МКС был похож на зверя.
— Входя в атмосферу, мы чувствовали себя довольно комфортно, хоть и казалось, что мы находимся внутри зверя, — сказал Бенкен на видео, которое опубликовано в твиттере NASA.
Он уточнил, что, когда корабль снизился, он словно бы ожил, а "атмосфера начала издавать звуки, похожие на рычание за бортом".
SpaceX опубликовала полное видео спуска на Землю корабля Crew DragonНа кадрах видно, что корабль приближается к поверхности Земли через атмосферу, выпускает парашюты и ударяется о воду.
Кроме того, Бенкен признался, что в момент отделения грузового отсека и выброса тормозных парашютов они с Дагом Хёрли почувствовали, будто кто-то ударил битой по спинке кресла. Астронавт отметил, что возвращение стало более ощутимым, чем они ожидали. При этом Хёрли добавил, что ожидал больших сюрпризов.
Напомним, в начале августа Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Несколько часов назад корабль приземлился в Атлантическом океане. Позднее президент США поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке астронавтов. Он также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.