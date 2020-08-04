В Подмосковье полиция задержала вора, два года не выходившего из квартиры

В Подмосковье полиция задержала жителя Пензенской области, который более десяти лет находился в федеральном розыске и два года не выходил из квартиры — даже в подъезд. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по региону.

Злоумышленника объявили в розыск за кражу запчастей со склада мастерской сельхозкооператива в 2010 году. Долгое время о его местонахождении не было никаких данных.

Но сотрудникам ФСИН всё-таки удалось выяснить, что 35-летний преступник скрывается на территории посёлка Лунёво Солнечногорского района Московской области. Его родственники тщательным образом соблюдали все возможные меры конспирации.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. В скором времени его этапируют в колонию общего режима, где ему предстоит отбыть двухлетнее заключение.