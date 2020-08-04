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В МИД РФ рассказали о планах по открытию границ

В ведомстве напомнили, что сейчас есть возможность въехать в страну через Лондон и Стамбул.

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Фото © Pixabay

Расширение списка стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение, может произойти в течение нескольких недель. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Думаю, пройдёт ещё несколько недель перед тем, как будут открыты границы с новыми странами. Сейчас есть возможность въехать в Россию через крупные хабы, включая Лондон и Стамбул, — сказал Рябков на онлайн-конференции "США — Латинская Америка — Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-CoViD-19".

Дипломат добавил, что при благоприятной ситуации в список войдёт Сеул и другие крупные транспортные хабы.

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Рейсы Москва — Женева — Москва будут осуществляться раз в неделю.

Накануне стало известно, что Черногория открыла границы для россиян. Это вызвало бурное негодование у украинского консула.

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