В МИД РФ рассказали о планах по открытию границ

Расширение списка стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение, может произойти в течение нескольких недель. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Думаю, пройдёт ещё несколько недель перед тем, как будут открыты границы с новыми странами. Сейчас есть возможность въехать в Россию через крупные хабы, включая Лондон и Стамбул, — сказал Рябков на онлайн-конференции "США — Латинская Америка — Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-CoViD-19".