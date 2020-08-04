В МИД РФ рассказали о планах по открытию границ

Расширение списка стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение, может произойти в течение нескольких недель. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
— Думаю, пройдёт ещё несколько недель перед тем, как будут открыты границы с новыми странами. Сейчас есть возможность въехать в Россию через крупные хабы, включая Лондон и Стамбул, — сказал Рябков на онлайн-конференции "США — Латинская Америка — Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-CoViD-19".
Дипломат добавил, что при благоприятной ситуации в список войдёт Сеул и другие крупные транспортные хабы.
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августаРейсы Москва — Женева — Москва будут осуществляться раз в неделю.
Накануне стало известно, что Черногория открыла границы для россиян. Это вызвало бурное негодование у украинского консула.