Вышел новый роман автора "Сумерек", написанный от лица Эдварда

4 августа вышел роман писательницы Стефани Майер, автора знаменитой саги "Сумерки". Произведение под названием "Солнце полуночи" (Midnight sun) написано от лица вампира Эдварда Каллена, сообщает The Guardian.

Напомним, предыдущие книги выходили от лица Беллы Свон. Теперь поклонники смогут разобраться, по каким причинам Эдвард позволил себе влюбиться в Беллу, зная, что этим подвергает её опасности.

К старту продаж в США был напечатан миллион экземпляров, в Великобритании — 300 тысяч. В Соединённом Королевстве на роман ожидается "огромный спрос" в первую неделю продаж.

По словам Флорентины Мартин, представляющей британскую сеть по продаже книг, роман сразу стал бестселлером благодаря тому, что Майер оказала "долгосрочное влияние" на целое поколение читателей.

Писательница начала работу над "Солнцем полуночи" ещё в 2008 году, однако отложила её после того, как часть книги утекла в Сеть. О том, что произведение всё же выйдет, писательница объявила в мае этого года. Напомним, первый роман из серии "Сумерки" увидел свет в 2005 году.