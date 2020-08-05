"Лепёшка с ананасом". Ресторатор призвал "запретить" гавайскую пиццу

Гавайская пицца, в составе которой есть ананас, не должна называться пиццей. Такое мнение выразил итальянский ресторатор Джулио Дзомпи.
- У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солёненькой, с моцареллой и помидорами. Её можно назвать лепёшка с ананасом и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях, надо запретить, - цитирует Дзомпи радио Sputnik.
Ресторатор добавил, что гавайская пицца, как и остальные нетрадиционные, могут подаваться в качестве авторских блюд. Дзомпи сравнил ананасовую пиццу со спагетти с вареньем или мармеладом. "Это не совсем правильно", уверен он.
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Гавайская пицца существует уже более 50 лет. Все эти годы она является предметом споров и обсуждений из-за своего нетрадиционного вкуса. Доподлинно неизвестно, кто её изобрёл. По одной из версий, автором блюда является канадец греческого происхождения Сэм Панопулос. Он якобы впервые приготовил её в ресторане Satellite в 1962 году.
Ранее якутские стриптизёрши, оставшиеся без работы из-за карантина, начали доставлять пиццу в нижнем белье.