Стриптизёрши из Якутска начали доставлять пиццу в нижнем белье, оставшись без работы из-за карантина

По сообщениям издания Yakutia.info, девушки работают в привычной для них "форме". Правда, помимо нижнего белья, не обошлось без средств индивидуальной защиты. Александр Скрипин, владелец службы доставки, в которой теперь трудятся танцовщицы, уверен: девушек нужно поддерживать, ведь они тоже в каком-то плане представительницы малого бизнеса.
Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же в условиях кризиса надо поддерживать друг друга.
Александр Скрипин
Владелец ресторанного холдинга
Наряду с девушками в службе доставки работают и мужчины. Ожидаемо, красотки получают чаевые на порядок чаще своих коллег. Новости об экзотических курьерах вызвали у пользователей соцсетей самые разнообразные эмоции. Кто-то идею не поддержал, мол, антисанитария какая-то, а некоторые, напротив, решили, что точно сделают заказ и будут надеяться, что к ним приедет именно девушка.
А как заказать еду, чтобы приехала именно девушка?
Vasyliew
Пойду закажу пиццу😆👌
Vladislavterenteyev
Другие же не упустили шанса пошутить. Почему девушки пиццу доставляют, а выбрать бывшего стриптизёра нельзя? Должно быть, они тоже остались без работы.
А мужчины-стриптизёры на доставку есть?😂😂😂
Orsoko.kuo
А мужчин-стриптизёров?😢🤣 Девушки тоже хотят хлеба и зрелищ 🥳
Sara_marskaya
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