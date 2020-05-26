Стриптизёрши из Якутска начали доставлять пиццу в нижнем белье, оставшись без работы из-за карантина

По сообщениям издания Yakutia.info, девушки работают в привычной для них "форме". Правда, помимо нижнего белья, не обошлось без средств индивидуальной защиты. Александр Скрипин, владелец службы доставки, в которой теперь трудятся танцовщицы, уверен: девушек нужно поддерживать, ведь они тоже в каком-то плане представительницы малого бизнеса.

Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Александр Скрипин Владелец ресторанного холдинга

Фото © Twitter / YakutiaINFO, Ассоциация гостеприимства РС (Я)

Наряду с девушками в службе доставки работают и мужчины. Ожидаемо, красотки получают чаевые на порядок чаще своих коллег. Новости об экзотических курьерах вызвали у пользователей соцсетей самые разнообразные эмоции. Кто-то идею не поддержал, мол, антисанитария какая-то, а некоторые, напротив, решили, что точно сделают заказ и будут надеяться, что к ним приедет именно девушка.

А как заказать еду, чтобы приехала именно девушка? Vasyliew

Пойду закажу пиццу😆👌 Vladislavterenteyev

Фото © Twitter / YakutiaINFO, Ассоциация гостеприимства РС (Я)

Другие же не упустили шанса пошутить. Почему девушки пиццу доставляют, а выбрать бывшего стриптизёра нельзя? Должно быть, они тоже остались без работы.

А мужчины-стриптизёры на доставку есть?😂😂😂 Orsoko.kuo