Житель Подмосковья скончался после известия о гибели его пропавшего 10-летнего сына

В селе Осташёво под Волоколамском в Подмосковье очередная трагедия. Спустя два дня после того, как нашли погибшим пропавшего 10-летнего мальчика, скончался его отец. Как сообщает Mash, 47-летний мужчина лёг накануне вечером спать, но на следующее утро так и не проснулся. Супруга не могла разбудить и вызвала медиков, прибывшая бригада констатировала смерть.

Отмечается, что умерший мужчина сильно переживал из-за исчезновения сына и считал себя виновным в этом. У 10-летнего Саши был диагностирован аутизм, нарушение слуха и речи. Отец недоследил за ребёнком, и тот ушёл из дома. Позднее его нашли мёртвым.

Предварительная причина смерти мужчины — инфаркт.