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Житель Подмосковья скончался после известия о гибели его пропавшего 10-летнего сына

Мужчина винил себя в том, что недоглядел за ребёнком, ведь Саша страдал аутизмом.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В селе Осташёво под Волоколамском в Подмосковье очередная трагедия. Спустя два дня после того, как нашли погибшим пропавшего 10-летнего мальчика, скончался его отец. Как сообщает Mash, 47-летний мужчина лёг накануне вечером спать, но на следующее утро так и не проснулся. Супруга не могла разбудить и вызвала медиков, прибывшая бригада констатировала смерть.

Отмечается, что умерший мужчина сильно переживал из-за исчезновения сына и считал себя виновным в этом. У 10-летнего Саши был диагностирован аутизм, нарушение слуха и речи. Отец недоследил за ребёнком, и тот ушёл из дома. Позднее его нашли мёртвым.

Предварительная причина смерти мужчины — инфаркт.

В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвой

Несмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.

Как сообщал Лайф, накануне в Волоколамском районе Подмосковья пропал 10-летний мальчик, страдавший аутизмом и нарушением слуха. Более 160 человек искали мальчика, в том числе с привлечением авиации. В итоге ребёнка нашли мёртвым в Рузском водохранилище.

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