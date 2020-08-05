Житель Подмосковья скончался после известия о гибели его пропавшего 10-летнего сына

В селе Осташёво под Волоколамском в Подмосковье очередная трагедия. Спустя два дня после того, как нашли погибшим пропавшего 10-летнего мальчика, скончался его отец. Как сообщает Mash, 47-летний мужчина лёг накануне вечером спать, но на следующее утро так и не проснулся. Супруга не могла разбудить и вызвала медиков, прибывшая бригада констатировала смерть.
Отмечается, что умерший мужчина сильно переживал из-за исчезновения сына и считал себя виновным в этом. У 10-летнего Саши был диагностирован аутизм, нарушение слуха и речи. Отец недоследил за ребёнком, и тот ушёл из дома. Позднее его нашли мёртвым.
Предварительная причина смерти мужчины — инфаркт.
В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвойНесмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.
Как сообщал Лайф, накануне в Волоколамском районе Подмосковья пропал 10-летний мальчик, страдавший аутизмом и нарушением слуха. Более 160 человек искали мальчика, в том числе с привлечением авиации. В итоге ребёнка нашли мёртвым в Рузском водохранилище.