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Путин отметил, что популярность онлайн-сервисов "Госуслуг" превзошла ожидания

"Ростелеком" глава государства назвал крупнейшим провайдером цифровых услуг, в котором "армия целая работает".

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Фото © Алексей Зотов / ТАСС

Во время пандемии коронавируса онлайн-сервисы портала госуслуг стали неожиданно популярными. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

Знаете, был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, — сказал президент.

На "Госуслугах" появился сервис по выплатам на детей-сирот и инвалидов

Пособие могут получить только те граждане, у которых взятые под опеку люди живут минимум неделю.

Владимир Путин отметил, что в итоге "Ростелеком" с этим справился. Компанию глава государства назвал крупнейшим провайдером цифровых услуг в России. В ней работает 157 тысяч человек, "армия целая".

Ранее выплаты на детей от трёх до шестнадцати лет поставили абсолютный рекорд за всё время существования портала "Госуслуги".

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