Путин отметил, что популярность онлайн-сервисов "Госуслуг" превзошла ожидания

Во время пандемии коронавируса онлайн-сервисы портала госуслуг стали неожиданно популярными. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

— Знаете, был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что в итоге "Ростелеком" с этим справился. Компанию глава государства назвал крупнейшим провайдером цифровых услуг в России. В ней работает 157 тысяч человек, "армия целая".