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Автором видеообращения Ефремова оказался адвокат. Пашаев рассказал, зачем оно было нужно

Сторона защиты продолжает настаивать, что артист не признал свою вину. Её ещё нужно доказать.

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Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, прокомментировал недавнее видеообращение артиста, где он приносил извинения семье погибшего в аварии водителя. По словам Эльмана Пашаева, текст обращения актёра писал именно он. И вину там артист не признаёт.

Да, я писал для него текст. Это готовил я. С целью, чтоб принести извинения только потерпевшей стороне. Не более того. Он этим не признавал, не отрицал свою вину, — заявил адвокат.

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Он отметил, что не собирается отмазываться от наказания.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Видео с городских камер показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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