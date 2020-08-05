Автором видеообращения Ефремова оказался адвокат. Пашаев рассказал, зачем оно было нужно

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, прокомментировал недавнее видеообращение артиста, где он приносил извинения семье погибшего в аварии водителя. По словам Эльмана Пашаева, текст обращения актёра писал именно он. И вину там артист не признаёт.
— Да, я писал для него текст. Это готовил я. С целью, чтоб принести извинения только потерпевшей стороне. Не более того. Он этим не признавал, не отрицал свою вину, — заявил адвокат.
"Нет уже никакого Ефремова". Артист записал обращение после ДТП — видеоОн отметил, что не собирается отмазываться от наказания.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Видео с городских камер показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.