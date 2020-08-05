Автором видеообращения Ефремова оказался адвокат. Пашаев рассказал, зачем оно было нужно

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, прокомментировал недавнее видеообращение артиста, где он приносил извинения семье погибшего в аварии водителя. По словам Эльмана Пашаева, текст обращения актёра писал именно он. И вину там артист не признаёт.

— Да, я писал для него текст. Это готовил я. С целью, чтоб принести извинения только потерпевшей стороне. Не более того. Он этим не признавал, не отрицал свою вину, — заявил адвокат.