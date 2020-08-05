Модный баттл на суде Ефремова. Стилист оценил в долларах образы адвокатов Добровинского и Пашаева

Стилист и имиджмейкер Ильшат Мифтахов проанализировал для Лайфа образы адвокатов в резонансном деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова — Александра Добровинского (защитник потерпевших) и Эльмана Пашаева (защитник артиста). Оказалось, они находятся в противоположных плоскостях не только в суде, но и в вопросах выбора одежды.

Фото © LIFE / Павел Баранов 1 / 4

— На первых фото личность легендарная — адвокат Добровинский. Он знаменит ещё и тем, что обладает замечательной коллекцией советских артефактов. Мне, безусловно, нравится его свободная артистичная манера одеваться. Его стиль яркий, индивидуальный. Сочетание белого и тёмно-синего безупречно. Алый воротничок рубашки добавляет "теплоты" образу, — считает собеседник Лайфа.

В свой образ для суда знаменитый адвокат добавил немного легкомыслия и самоиронии. Для этого юрист выбрал кепку в клетку и стильные мокасины. Особо стилист отметил великолепно подобранные очки юриста. При выборе лука Добровинский проявил некую отвагу, полагает имиджмейкер. Ведь в наше время не каждый решится носить такой оригинальный аксессуар на лацкане. Мифтахов назвал стиль великолепным. По его мнению, обошёлся образ адвокату недёшево — не менее $10 тысяч.

Фото © LIFE / Павел Баранов 1 / 2

Что же касается внешнего вида Пашаева, стилист остался равнодушен к образу. Юрист напоминает ему партийного чиновника из прошлого века, хотя собеседник Лайфа не сомневается: одежда Пашаева от знаменитых дорогих брендов. По его оценке, на образ для суда адвокат Ефремова потратил не менее $7 тысяч.

— Слишком тяжеловесно, слишком патриархально. Для солнечной летней погоды костюм слишком тёмный. Да и всё же излишне строг. Он напоминает партийного чиновника из прошлого XX века. А ведь адвокат — профессия артистическая. Вспомним знаменитого русского адвоката Фёдора Плевако с его неизменной белой бабочкой! Словом, я бы сказал, что человеку на фото срочно нужен другой стилист и спортивный зал, – заключил Мифтахов.