"Ничего не помню, поэтому не виновен". В Москве начали судить Ефремова за смертельное ДТП

Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела актёра Михаила Ефремова. Пока суд напоминает шоу: адвокаты обмениваются колкостями, жена и любовница делят погибшего, а сам актёр косит под дурачка. Из главного сегодня: своей вины он так и не признал, сославшись на забывчивость.

Судебное шоу

Если театр начинается с вешалки, то суд над Ефремовым — с прибытия сторон. Все уже привыкли к тому, что это настоящее шоу, показ последних мод и новинок автомира. Если на прошлое заседание и без того эпатажный адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский приехал на Rolls-Royce за 32 млн, а его оппонент Эльман Пашаев — на Maybach за 12 млн, то сегодня Добровинский решил перещеголять коллегу. Его подвёз знаменитый спорткар Джеймса Бонда — кабриолет Aston Martin за 20 млн рублей. Удовлетворившись произведённым на журналистов и зевак эффектом, Добровинский бросил, что, мол, он "простой русский адвокат", а дорогой спорткар ему подарил один из его клиентов. Напомним, что с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова он работает забесплатно. Добровинский был в яркой клетчатой кепке, как у клоуна Олега Попова, в эпатажных мокасинах и с сумкой от Louis Vuitton.

Ефремова в суд доставил служебный автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — бюджетный Renault Logan.

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Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, которого пресса называет "адвокатом дьявола", действует иначе. Он готов использовать любую законную возможность для защиты клиента.

Заседание суда началось с того, что гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова — Ирина Стерхова — попросила признать её потерпевшей по делу. Она утверждала, что прожила с Сергеем почти 20 лет и оплатила похороны погибшего. Она принесла в суд кучу каких-то документов, которые должны были подтвердить её слова. Официальная жена погибшего встретила Стерхову в штыки, заявив, что впервые о ней слышит. Ей на помощь пришёл Пашаев.

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Пашаев отметил, что на территории России запрещено двоежёнство: есть понятие любовницы и гражданской жены. Выслушав отказ суда в признании её потерпевшей, оскорблённая Стерхова немедленно покинула здание, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Пока Пашаев отбивался от потенциальных потерпевших, Добровинский сонно ковырялся в планшете.

Гражданин поэт ничего не помнит

Наконец очередь дошла до подсудимого. Его, кстати, посадили рядом с адвокатами, а не на скамью подсудимых в "стакан". Артист был на удивление немногословен. Хотя после аварии он ещё творчески самовыражался в стиле гражданина поэта, проливая на камеру крокодиловы слёзы о погибшем Захарове и обещая возместить близким погибшего ущерб. Однако после консультаций со своим адвокатом Ефремов резко сменил тон, заявив о своей невиновности.

На суде он решил придерживаться той же позиции. На стандартный вопрос судьи о сути обвинений и признании вины Ефремов заявил следующее:

— Предъявленное обвинение мне понятно. Вину я не признаю. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?

Подсудимый также пожаловался суду на оскорбления со стороны адвоката Александра Добровинского. Речь идёт о том, что после прошлого заседания защитник потерпевших заявил журналистам, что "Ефремов сидит на заседании вялый и похрюкивает". Ефремов пояснил, что он, как болельщик "Спартака", к этим словам равнодушен, однако обзывательства Добровинского попали на экраны телевизора, поэтому теперь его несовершеннолетних детей обзывают.

Видео © LIFE SHOT

Во время всего заседания Ефремов просидел, уткнувшись в телефон, с кем-то переписываясь. Похоже, что происходящее его мало интересовало.

Видео © LIFE SHOT

Свидетели из ГИБДД

Главной интригой этого судебного процесса является вопрос о том, кто находился за рулём внедорожника, который раздавил водителя развозного фургончика. Основными свидетелями стали приехавшие на место смертельного ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы Александр Козлов и Павел Маркиянов. Они подверглись дотошному допросу адвокатов. Пашаев пытался выяснить — точно ли был Ефремов за рулём? И Козлов признался, что лично этого не видел, но, со слов очевидцев, это был он.

Пашаев — инспектору ДПС:

— Вы вот говорите, что он сдавал анализ крови и мочи. А откуда вы это знаете? Вы что, там присутствовали?

Инспектор ДПС: — Знаю, он сикал при мне.

Ефремов: — Я такого не помню.

Маркиянов же отвечал, что, когда они приехали, Ефремов был между машинами — его и автомобилем Захарова. Выпивший актёр ходил и причитал о том, что же он наделал.

После допроса гаишников объявили перерыв. Шоу продолжилось уже на улице. Адвокат-франт Добровинский купался в лучах славы. Он заявил толпе журналистов, что не видит ничего плохого, что человек хрюкает во время сна, после чего сам громко хрюкнул. Это был его ответ Ефремову. Адвокат запустил интригу, заявив, что обладает доказательствами того, что за рулём джипа был именно Ефремов.

— У меня есть запись, на которой видно, что именно Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла, — заявил Добровинский.

Часть журналистов допрашивала Пашаева. В первую очередь всех интересовал вопрос, почему подсудимый сидит на заседаниях в Интернете. У Пашаева нашёлся ответ:

— Это мой телефон, это я ему дал, он не подключён к Интернету. Я на телефон сфотографировал всякие документы по делу, вот он их и читал на заседании, — заявил адвокат.

По прогнозам Добровинского, суд будет скоротечным и, скорее всего, мы услышим приговор уже до конца августа.

Напомним, что месяц назад актёр устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб 58-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза установила, что Ефремов был пьяным и под воздействием наркотиков — предположительно, кокаина. Несмотря на то что артист снискал себе всенародную славу, ему грозит от пяти до двенадцати лет колонии.