"Невиновен!" Ефремов зашёл в суд под подбадривающие крики фанатов — видео

Актёр Михаил Ефремов со своим традиционным "кортежем" в лице судебных приставов отправился в Пресненский суд Москвы на второе слушание по существу дела о смертельном ДТП. Звёздный обвиняемый предпочёл оставить без ответа вопросы журналистов и молча сел в машину.

У здания суда, как и ранее, Ефремова ждала не только толпа из представителей прессы, но и группа поддержки. Фанаты проводили кумира в двери криками "Невиновен".

Модный баттл на суде Ефремова. Стилист оценил в долларах образы адвокатов Добровинского и Пашаева У юристов из противоборствующих лагерей есть общее — на свой гардероб они денег не жалеют.

Накануне в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Судья выслушал и показания сотрудника ДПС, который был на месте аварии и слышал, как актёр неоднократно каялся и причитал со словами "Что же я натворил".