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"Невиновен!" Ефремов зашёл в суд под подбадривающие крики фанатов — видео

Вопросы журналистов о своём самочувствии и деталях своих показаний артист проигнорировал.

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Видео © LIFE

Актёр Михаил Ефремов со своим традиционным "кортежем" в лице судебных приставов отправился в Пресненский суд Москвы на второе слушание по существу дела о смертельном ДТП. Звёздный обвиняемый предпочёл оставить без ответа вопросы журналистов и молча сел в машину.

У здания суда, как и ранее, Ефремова ждала не только толпа из представителей прессы, но и группа поддержки. Фанаты проводили кумира в двери криками "Невиновен".

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У юристов из противоборствующих лагерей есть общее — на свой гардероб они денег не жалеют.

Накануне в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Судья выслушал и показания сотрудника ДПС, который был на месте аварии и слышал, как актёр неоднократно каялся и причитал со словами "Что же я натворил".

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