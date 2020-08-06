"Он сам умеет писать". Адвокат передумал называть себя автором видеообращения с покаяниями Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев неожиданно отказался от своего вчерашнего заявления о том, что он писал текст видеообращения с покаяниями актёра после смертельного ДТП. Теперь юрист призывает не вырывать его слова из контекста.

— Ефремов сам грамотный человек, он умеет всё писать. Из контекста не вырывайте, — обратился к журналистам Пашаев.