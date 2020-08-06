"Он сам умеет писать". Адвокат передумал называть себя автором видеообращения с покаяниями Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев неожиданно отказался от своего вчерашнего заявления о том, что он писал текст видеообращения с покаяниями актёра после смертельного ДТП. Теперь юрист призывает не вырывать его слова из контекста.
"Нет уже никакого Ефремова". Артист записал обращение после ДТП — видеоОн отметил, что не собирается отмазываться от наказания.
— Ефремов сам грамотный человек, он умеет всё писать. Из контекста не вырывайте, — обратился к журналистам Пашаев.
Автором видеообращения Ефремова оказался адвокат. Пашаев рассказал, зачем оно было нужноСторона защиты продолжает настаивать, что артист не признал свою вину. Её ещё нужно доказать.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался тем же вечером в больнице. Спустя пять дней артист записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Физиогномист проанализировала для Лайфа видео и считала скрытые эмоции актёра.