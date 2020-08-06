Еле стоял на ногах. Свидетельница на суде рассказала, как Ефремова выводили полицейские из машины

На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова выступила свидетель Анна Ордян. Как рассказала девушка, она оказалась недалеко от аварии, но сам момент столкновения не застала. Первым делом она отправилась на помощь пострадавшему водителю, позвонила в скорую помощь. Самого артиста она увидела немного позднее, когда Ефремова уже выводили из его авто полицейские. Он находился на заднем пассажирском сиденье.
— Видела, как полицейские выводили его [Ефремова] под руки. Приехала минут через 5–7 после того, как авария уже случилась. Подсудимый к тому времени выходил из машины и уже ходил. Я не видела момент самой аварии. Выходил он из задней [двери]. Точнее, выводили его полицейские c заднего сиденья, — заявила свидетельница.
Анна рассказала, что помощь полицейских Ефремову потребовалась, потому что тот плохо стоял на ногах, вероятно, был так сильно пьян.
По словам девушки, она общалась с другими свидетелями на месте ДТП. Все они подтверждали ей факт того, что Ефремов был пьян и что именно он находился за рулём.
"Ничего не помню, поэтому не виновен". В Москве начали судить Ефремова за смертельное ДТПСегодня Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела актёра Михаила Ефремова. Пока суд напоминает шоу: адвокаты обмениваются колкостями, жена и любовница делят погибшего, а сам актёр косит под дурачка. Из главного сегодня: своей вины он так и не признал, сославшись на забывчивость.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался тем же вечером в больнице. Спустя пять дней артист записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Физиогномист проанализировала для Лайфа видео и считала скрытые эмоции актёра.