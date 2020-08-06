Еле стоял на ногах. Свидетельница на суде рассказала, как Ефремова выводили полицейские из машины

На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова выступила свидетель Анна Ордян. Как рассказала девушка, она оказалась недалеко от аварии, но сам момент столкновения не застала. Первым делом она отправилась на помощь пострадавшему водителю, позвонила в скорую помощь. Самого артиста она увидела немного позднее, когда Ефремова уже выводили из его авто полицейские. Он находился на заднем пассажирском сиденье.

— Видела, как полицейские выводили его [Ефремова] под руки. Приехала минут через 5–7 после того, как авария уже случилась. Подсудимый к тому времени выходил из машины и уже ходил. Я не видела момент самой аварии. Выходил он из задней [двери]. Точнее, выводили его полицейские c заднего сиденья, — заявила свидетельница.

Анна рассказала, что помощь полицейских Ефремову потребовалась, потому что тот плохо стоял на ногах, вероятно, был так сильно пьян.

По словам девушки, она общалась с другими свидетелями на месте ДТП. Все они подтверждали ей факт того, что Ефремов был пьян и что именно он находился за рулём.