Ефремову пришлось писать объяснительную из-за поглядывания в телефон в суде

Актёру Михаилу Ефремову пришлось писать объяснительную из-за того, что он в суде смотрел в телефон. По правилам домашнего ареста ему запрещено пользоваться устройствами с возможностью выхода в Интернет.

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Объяснения Ефремова свелись к тем же, которые накануне дал его адвокат Эльман Пашаев. Якобы это был аппарат защитника, а на экране актёр смотрел только документы, касающиеся суда.

В объяснительной подсудимый отметил, что ему ещё раз объяснили, чего ему нельзя делать, сидя под домашним арестом. Ранее сообщалось, что это в том числе выход в Интернет, звонки.

Напомним, сегодня второй день слушания дела Ефремова по существу. Начали заслушивать показания свидетелей. И они говорят, что сразу после аварии актёр едва стоял на ногах. Из машины его выводили полицейские.