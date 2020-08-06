Ефремову пришлось писать объяснительную из-за поглядывания в телефон в суде

Актёру Михаилу Ефремову пришлось писать объяснительную из-за того, что он в суде смотрел в телефон. По правилам домашнего ареста ему запрещено пользоваться устройствами с возможностью выхода в Интернет.
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Объяснения Ефремова свелись к тем же, которые накануне дал его адвокат Эльман Пашаев. Якобы это был аппарат защитника, а на экране актёр смотрел только документы, касающиеся суда.
"Он сам умеет писать". Адвокат передумал называть себя автором видеообращения с покаяниями ЕфремоваНакануне юрист утверждал, что именно он подготовил текст для своего подзащитного.
В объяснительной подсудимый отметил, что ему ещё раз объяснили, чего ему нельзя делать, сидя под домашним арестом. Ранее сообщалось, что это в том числе выход в Интернет, звонки.
Напомним, сегодня второй день слушания дела Ефремова по существу. Начали заслушивать показания свидетелей. И они говорят, что сразу после аварии актёр едва стоял на ногах. Из машины его выводили полицейские.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался тем же вечером в больнице. Спустя пять дней артист записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Физиогномист проанализировала для Лайфа видео и считала скрытые эмоции актёра.