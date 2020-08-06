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Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

Как установлено, они вынашивали план захватить власть в России, устроив государственный переворот.

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Люблинский суд Москвы признал семерых участников организации "Новое величие" виновными по делу об экстремизме.

Виновны в создании экстремистского сообщества, — заявил судья во время оглашения приговора.

Мера наказания за совершение преступления будет оглашена позднее. Гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки — от четырёх лет условно до семи с половиной лет колонии.

Напомним, в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены активисты движения "Новое величие" по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".

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