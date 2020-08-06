Жительницу Подмосковья задержали за истязания маленького сына. Наводку дал её муж

В полицию подмосковных Мытищ обратился местный житель с жалобой на собственную жену. По его словам, женщина переодически избивала их общего малолетнего сына. Оперативники установили, что ребёнок действительно подвергался насилию как минимум с 2018 года. При этом пострадал как физически, так и психологически.
Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, пара переехала в Мытищи из Перми. Их четырёхлетний сын не посещал детский сад, хотя в целом семья считалась благополучной.
Полицейские задержали горе-мать и возбудили в отношении неё уголовное дело за истязания несовершеннолетнего.
"Сейчас я тебя снимаю, а в будущем будут тебя". Педагог приюта в Уфе издевалась над детьми на камеру"Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой", — подписывала свои ролики девушка.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве у женщины-опекунши забрали пятерых детей. Как установили следователи, она морила их голодом, издевалась и бегала от органов опеки.