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Жительницу Подмосковья задержали за истязания маленького сына. Наводку дал её муж

Как установили оперативники, ребёнок систематически подвергался побоям и психологическому насилию на протяжении двух лет.

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Фото © ТАСС / Александр Колбасов

В полицию подмосковных Мытищ обратился местный житель с жалобой на собственную жену. По его словам, женщина переодически избивала их общего малолетнего сына. Оперативники установили, что ребёнок действительно подвергался насилию как минимум с 2018 года. При этом пострадал как физически, так и психологически.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, пара переехала в Мытищи из Перми. Их четырёхлетний сын не посещал детский сад, хотя в целом семья считалась благополучной.

Полицейские задержали горе-мать и возбудили в отношении неё уголовное дело за истязания несовершеннолетнего.

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"Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой", — подписывала свои ролики девушка.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве у женщины-опекунши забрали пятерых детей. Как установили следователи, она морила их голодом, издевалась и бегала от органов опеки.

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