Жительницу Подмосковья задержали за истязания маленького сына. Наводку дал её муж

В полицию подмосковных Мытищ обратился местный житель с жалобой на собственную жену. По его словам, женщина переодически избивала их общего малолетнего сына. Оперативники установили, что ребёнок действительно подвергался насилию как минимум с 2018 года. При этом пострадал как физически, так и психологически.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, пара переехала в Мытищи из Перми. Их четырёхлетний сын не посещал детский сад, хотя в целом семья считалась благополучной.

Полицейские задержали горе-мать и возбудили в отношении неё уголовное дело за истязания несовершеннолетнего.