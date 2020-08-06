Эксперт: Монорельс не отвечает требованиям, которые закладывались на этапе проектирования

Московский монорельс не оправдал себя и нуждается в реконструкции. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказал директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

— Монорельс не отвечает тем требованиям, которые в него закладывались на этапе проектирования. И он оказался также не очень популярным транспортом. Здесь надо учитывать и маршрут его пролегания — не самый востребованный, и подвижной состав, который является уникальным и не производится серийно, — рассуждает он.

Решение о реконструкции, по словам эксперта, давно назрело, учитывая также фактор изношенности инфраструктуры и подвижного состава. Да и сами вагоны устарели, а на монорельс нельзя поставить, например, ту же "Москву": по нему ходят подвижные составы совершенно другого типа.

— Возможно, снижение пассажиропотока, произошедшее в свете коронавируса, станет дополнительным толчком к принятию решения для города, — отметил Покусаев.

Напомним, что монорельс запустили в Москве как экспериментальный проект ещё в 2004 году. Он состоит из одной-единственной ветки протяжённостью 4,7 километра. Маршрут движения проходит в районе Северо-Восточного административного округа, от улицы Сергея Эйзенштейна до станции метро "Тимирязевская".