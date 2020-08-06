Бизнес-империя Фургала резко оказалась на грани краха после его ареста

После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала его бизнес-империя дрейфует к банкротству. Об этом пишет газета "Молодой дальневосточник". Только за июнь и июль этого года по искам к компаниям ООО "Торэкс" и ООО "Торэкс-Хабаровск" возбуждено 16 дел в арбитражных судах на общую сумму требований свыше миллиарда рублей. Напомним, что по 25% в уставном капитале каждой из этих компаний имеет гражданская супруга короля вторчермета Лариса Стародубова и столько же до недавнего времени имел его бизнес-партнёр Николай Мистрюков, привлечённый вместе с Фургалом к уголовной ответственности за организацию убийств.

Издание пишет, что на днях уже состоялось рассмотрение претензии "Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства", который надеется через суд получить от ООО "Торэкс-Хабаровск" более чем 500 миллионов рублей по кредитным договорам. Ещё один иск о банкротстве "Торэкса" собирается подать ООО "Ресурсинвест". Во втором случае речь идёт о долге "всего" в 8,2 миллиона рублей — смешная сумма при миллиардных оборотах группы компаний "Торэкс".

Кроме того, 11 августа будет рассматриваться иск от банка к компании "Скрап фар ист", которая управляет активами семьи Фургала. Общая сумма претензий составляет около 500 миллионов рублей. Ещё два иска рассмотрят в сентябре — на 145 и 768,6 миллиона рублей.

Между тем налоговые службы подозревают, что речь может идти о сокрытии прибыли. Региональная пресса пишет, что ещё в конце прошлого года в компании "Торэкс" и у её партнёров были изъяты документы для сверки отчётности. Более того, компанию подозревают ещё и в незаконном возмещении НДС.

— Эксперты считают, что "неисполнение обязательств может быть свидетельством того, что средства от деятельности данных фирм оседают у их бенефициаров в обход интересов самих компаний. У людей Фургала нет интереса в сохранении бизнеса и, как следствие, расчёте с контрагентами, но есть интерес в максимальном обогащении за счёт бизнеса, пока над ним есть контроль", — пишет "Транссибинфо".