Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Убийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.

Экс-губернатора Сергея Фургала обвиняют в заказных убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. СМИ сообщали, что Фургал ещё в 2005-м являлся подозреваемым, но затем дело было приостановлено якобы при содействии тогдашнего прокурора края Владимира Малиновского. Сейчас у следствия к нему тоже есть вопросы. Пока Малиновский был в своём кабинете, экс-губернатора никто не трогал.

Великая криминальная революция

Что происходило на Дальнем Востоке в 90-е и нулевые, когда-то войдёт в учебники истории как важная глава великой криминальной революции. Благодаря своему географическому положению Дальний Восток был по уши втянут в водоворот отечественного и международного криминала. Ситуация была настолько серьёзной, что в 2007 году президент Владимир Путин дал полпреду ДФО указание о срочной декриминализации Дальнего Востока.

Вменяемые Сергею Фургалу преступления произошли как раз в конце 2004-го — начале 2005 гг. В самый разгул дальневосточного криминала. Вроде бы в тюрьме уже погиб небезызвестный Евгений Васин по прозвищу Джем и ОПС "Общак" было обезглавлено. Но, как у сказочного Змея Горыныча, у организованной преступности вместо одной срубленной головы сразу же вырастало несколько. Криминальный спрут поразил тогда всё дальневосточное общество, включая правоохранителей.

Хабаровский край высокопоставленных прокуроров

Владимир Малиновский возглавлял Прокуратуру Хабаровского края как раз в те лихие годы. В 2006 году он перебрался в Москву под крыло хабаровчанина Юрия Чайки, который как раз стал генпрокурором, сменив на этом посту Владимира Устинова, который тоже родом из Хабаровского края! Так уж получилось, что два генпрокурора страны подряд оказались уроженцами небольшого дальневосточного города Николаевск-на-Амуре.

Владимир Малиновский и Юрий Чайка. Фото © Znak.com

Владимир Малиновский до недавнего времени являлся одним из самых влиятельных прокуроров страны. Он получил известность благодаря так называемой межведомственной войне силовиков, которая ярко проявилась в "деле подмосковных прокуроров". Именно Малиновский в ранге заместителя генпрокурора отменил постановление о возбуждении дела о связях сотрудников прокуратуры и ГУВД Московской области с коммерсантом Иваном Назаровым, который, по версии следствия, организовал сеть подпольных казино.

19 марта 2019 года после коллегии Генпрокуратуры Владимир Малиновский неожиданно исчез. По официальным данным, 66-летний заместитель генерального прокурора приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию. Всего через месяц — 5 апреля 2019 года — СКР отменил принятое по отмашке Малиновского постановление о приостановлении предварительного следствия по делам об убийствах Зори и Булатова. Материалы забрал в своё производство Центральный аппарат СКР. Под Фургала снова, спустя 15 лет, начали копать...

Малиновского освободили от должности замгенпрокурора на заседании Совета Федерации РФ 23 июля 2019 года. Вопрос об отставке поднял полномочный представитель президента России в Совфеде — Артур Муравьев. Через несколько месяцев был арестован и бизнес-партнёр Фургала Николай Мистрюков. А после отставки Юрия Чайки в январе этого года стал возможным и арест самого Фургала. Источник Лайфа утверждает, что Фургал до конца верил в свою неприкосновенность, хотя уже после отставки Малиновского стал чаще летать в Москву, решая собственные проблемы. Например, встречаться с будущим подельником Александром Кареповым под зонтом.

Сергей Фургал с человеком, похожим на Андрея Карепова. Фото © Следственный комитет РФ, взято с сайта Transsibinfo.com

Экс-губернатор якобы уговаривал Карепова (его следствие считает непосредственным организатором убийств) покинуть страну. Последняя такая встреча произошла осенью прошлого года.

Спустя 15 лет говорить об этом ещё опаснее

Но при всех курьёзных и криминальных, порочащих честь синего мундира, инцидентах были в те времена в Хабаровске и примеры настоящего героизма. Когда прокурор-одиночка пытался бросить вызов всей коррумпированной системе. В сентябре 2005 г. заместитель прокурора Железнодорожного района Хабаровска Татьяна Ламаш написала жалобу, в которой сообщила о фактах противодействия вышестоящих прокуроров в расследовании уголовного дела о коррупции в милиции, которое было возбужденно Прокуратурой Железнодорожного района. Суть дела такова: природоохранной прокуратурой Хабаровска был задержан некий владелец ООО "Тенерифе" по фактам контрабанды в КНР крупных партий леса. И якобы правоохранители вымогали взятку в 70 тыс. долларов за его освобождение и дальнейшее покровительство. Как сообщали хабаровские СМИ, по некоторым сведениям эти деньги были отданы помощнику прокурора природоохранной прокуратуры якобы для передачи их руководству прокуратуры края.

После возбуждения дела о взятке его срочно затребовал первый зампрокурора края Хохлов. А прокурора Железнодорожного района Бабко вызвал к себе прокурор края Малиновский на ковёр. После этого Татьяна Ламаш начала активно выносить сор из прокурорской избы, поскольку, по её собственным словам, это касалось чести и достоинства прокуратуры в целом. Ламаш заявила о серьёзном противодействии со стороны руководства прокуратуры края, по её словам, были все основания полагать, что это уголовное дело пытаются прекратить.

Татьяна Ламаш. Фото © VK / Татьяна Ламаш

Инициированный Ламаш скандал негативно отразился на репутации Малиновского — и тогдашний генеральный прокурор Владимир Устинов объявил Владимиру Малиновскому о неполном служебном соответствии. Хотя даже это не помешало его дальнейшей успешной карьере.

Но после обращения в Администрацию президента Ламаш всё же была отстранена от надзора за уголовными делами в своём районе. Когда проверка Генпрокуратуры подошла к концу, зампрокурора провела пресс-конференцию, на которой заявила, что краевая прокуратура ведёт кампанию по её дискредитации. Якобы Ламаш всеми силами выдавливают из правоохранительных органов, где она проработала долгие годы.