Столица нелегального казино: как брянская 1XBet связана с выводом 63 млрд из России

Российские силовики завершили масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1XBet. Что известно о самой масштабной афере с сетевыми казино — в материале Лайфа.
Столицей нелегального игорного бизнеса и онлайн-казино оказался Брянск. Именно там зарегистрированы фирмы самого крупного — фактически нелегального — организатора азартных игр в России — 1XBet. Федеральная налоговая служба давно борется с этой организацией: по запросу налоговиков Роскомнадзор блокирует сайты компании. Но конторе до последнего удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала вместо тех, что оказались заблокированными.
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В апреле 2020-го в борьбу с онлайн-казино включились силовики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ. Правоохранители заподозрили нескольких жителей Брянска в выводе из России 63 миллиардов рублей через азартные игры под брендом 1XBet (сравнимо с ежегодным бюджетом региона в ЦФО).
Обыски в офисе 1XBet. © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области
Под обвинение попало семь человек, все — жители Брянска. Трое, которые, по мнению следователей, организовали работу онлайн-казино, скрылись за рубежом. Силовики арестовали имущество беглецов стоимостью 1,5 млрд рублей.
Брянская родина онлайн-казино
В России международная букмекерская контора 1XBet существует фактически нелегально, потому что онлайн-казино в стране по закону запрещены. Главный офис компании находится на территории островного государства Кюрасао, где разрешены все типы игрового бизнеса: казино, ставки на спорт, биржи, лотереи, азартные онлайн-игры и другие. При этом в России 1XBet тоже имеет несколько юридических лиц, все они находятся в Брянске.
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Там же расположена инфраструктура компании — центр техподдержки, откуда настраивали программное обеспечение для сети 1XBet. Там же живут руководители и владельцы фирм, работающих в России от имени этой сети.
Например, Дмитрий Казорин и Николай Хомченко, владелец и руководитель фирмы ООО "Букмекер паб", на которую зарегистрирован домен 1xbet.ru, проживают, как нетрудно догадаться, в Брянске. Там же оформлена ещё одна фирма букмекеров — ООО "Икс бет". В июле 2020 года её счета были заблокированы по решению Федеральной налоговой службы. Об этом свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс.
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Букмекерская контора 1xBet имеет в России и легальный бизнес, он зарегистрирован под отдельным брендом. Речь идёт о портале "1хставка", где принимаются только ставки на спорт. Этот сайт также принадлежит зарегистрированному в Брянске ООО "Букмекер паб".
В СРО "Ассоциация букмекерских контор", которая представляет интересы игорного бизнеса в России, Лайфу сообщили, что поддерживают действия Федеральной налоговой службы по борьбе с нелегальным рынком азартных игр. По словам главы ассоциации Дарины Денисовой, у ФНС есть достаточно инструментов для выявления и преследования сайтов нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.