Потрошитель фирм. Проректора МГУ заподозрили в выводе почти 1 млрд

Сегодня в Москве был задержан проректор МГУ Алексей Гришин. Его подозревают в преднамеренном банкротстве его компаний и выводе крупной суммы денег — 894 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело.
Алексей Гришин начинал свою карьеру ещё в нулевых. Тогда сын ректора Плехановской академии Виктора Гришина начал работать в компании "Ламзурь", которая занималась производством сухарей, сахара и прочих кондитерских изделий. Даже успел завести знакомство с сыном главы Республики Мордовия: Алексей Меркушкин возглавлял компанию, в которой начинал Гришин. Также проректор успел поработать в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, а после него — в строительных компаниях "Оборонстрой" и "Олимпстрой". Примечательно, что госкорпорацию "Олимпстрой", в которой он работал, обвиняли в хищениях 1,5 триллиона рублей — именно она занималась строительством объектов к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Дружба с сыном главы Республики Мордовия дала свои плоды. В 2012 году Гришина назначили на должность министра строительства Самарской области. В 2014 году он пошёл на повышение и стал вице-губернатором. Но на этом карьера в мордовском правительстве закончилась. Из-за скандала, вызванного расследованием о многомиллионной недвижимости проректора, ему пришлось уволиться и уехать в Москву. Там он стал директором Департамента градостроения, а затем в 2018-м — советником министра ЖКХ Владимира Якушева.
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В 2019 году Гришин был назначен проректором МГУ. Предполагалось, что бывший министр будет заниматься проектом научно-технологической долины "Воробьёвы горы", стоимость которой оценивается в 110 миллиардов рублей.
Алексей Гришин уже был замешан в крупном скандале. После его ухода с должности в 2016 году в Минстрое прошли обыски. Были задержаны подчинённые Гришина — Светлана Моравская и Реналь Мязитов. По информации некоторых СМИ, это могло быть связано со строительством стадиона "Самара-арена", технопарка "Жигулёвская долина" и спорткомплекса "Динамо". Минстрой под руководством Гришина увеличивал сметы на строительство, тем самым причинив материальный ущерб в размере 1,8 млрд рублей.
45-летний бизнесмен также является соучредителем собственных компаний — "Инвест-Альянс" и (входящей в неё) "СДС-Управление строительства". Обе компании занимаются строительством домов, а также консультированием в финансовых вопросах. Правда, основал свой бизнес Гришин с разницей в три года. Самой первой в 2003 году появилась фирма "СДС-Управление", а уже позже, в 2006 году, и "Инвест-Альянс". Также компания является совладельцем "Ламзури", в которой начинал свою карьеру Гришин. Бывший проректор не единственный владелец бизнеса. Вместе с Гришиным долю в компании имеет его давний бизнес-партнёр Меркушкин Алексей, а также жена Гришина Людмила.
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По версии Следственного комитета, именно из этих компаний Гришин вывел 894 млн рублей. Ещё в январе 2018 года у компании накопился большой долг — порядка 180 млн рублей. Руководство решило перепродать компанию и обанкротить её, выведя многомиллионные суммы. Общая сумма ущерба, по версии следствия, 180 млн рублей. Сейчас Гришин доставлен в Саранск. Ранее по этому делу были также задержаны два сообщника проректора.