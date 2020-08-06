Названы вакансии июля с самым высоким заработком

Вакансии механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей в июле стали самыми привлекательными с точки зрения зарплаты по версии портала "Работа в России". Как сообщил Роструд, механики различных специальностей могут получать до 300 тысяч рублей.
Перекуры могут положительно влиять на работу, правда не во всех профессияхСам по себе этот термин уже давно не связан именно с курением.
— Механиков ждут работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании, — отметили в ведомстве.
Далее идут капитаны. В предложениях по оплате их труда фигурируют суммы 200–250 тысяч рублей. На первых строчках рейтинга также работники горных предприятий — инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования. Их зарплата может превышать 200 тысяч рублей.
На зарплату до 170–200 тысяч рублей также могут рассчитывать IT-специалисты. Высоким спросом они пользуются в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге. Вакансии врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Забайкальском краях, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областях.
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