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В Тюмени покупателя насмерть придавило стройматериалами в торговом центре

Панели упали с погрузчика, когда мужчина находился рядом.

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Фото © Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 33-летнего жителя Тюмени в одном из местных торговых центров. Покупателя раздавили обрушившиеся на него строительные материалы.

Как установили оперативники, мужчина приехал в ТЦ за покупками. В зоне уличной торговли водитель погрузчика загружал плиты ОСБ в автомашину. В какой-то момент погрузчик повело в сторону, и плиты рухнули на посетителя. На место была немедленно вызвана бригада врачей. Уже в больнице мужчина скончался от множественных переломов.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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