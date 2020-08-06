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Google заблокировал около 90 "связанных с Россией" YouTube-каналов

Такая же участь постигла примерно 2,6 тысячи каналов, которые отнесли к Китаю.

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Фото © Pixabay

Google в период с апреля по июнь заблокировал множество каналов на YouTube, которые якобы были связаны с Китаем и РФ. IT-гигант объяснил это борьбой с дезинформацией.

В Google объяснили блокировку канала "Царьграда" на YouTube

В компании пояснили, что это было сделано в соответствии с законом о санкциях.

Отмечается, что 90 из этих каналов были связаны с Россией. В них на русском и английском публиковались материалы о ЕС, Литве, Украине и США. Также была информация на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на коронавирус. На каналах были ролики и о внутренней политике РФ и международных вопросах.

А "связанных с Китаем" каналов было заблокировано 2596. Как сообщила компания, большинство из них якобы публиковали "спам и неполитический контент". Были и политические материалы, которые касались борьбы с коронавирусом, протестов против расовой дискриминации в США.

Ранее Лайф сообщал, что Мосгорсуд отказался блокировать YouTube России по иску компании Ontarget, занимающейся разработкой HR-тестов для оценки персонала.

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