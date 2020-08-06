Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко является оппозиционно настроенным человеком. Об этом рассказал его отец Александр Лукашенко. Слова белорусского лидера в эфире одного из украинских телеканалов привёл Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у Лукашенко-старшего.
— Он (Николай. — Прим. Лайфа) оппозиционно настроен к власти вообще, — заявил Гордон.
Он также отметил, что Лукашенко категорически не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и стал президентом. Лидер Белоруссии пояснил это тем, что хочет для сына спокойной жизни.
Батькина вольница. Зачем Лукашенко идёт на обострение с РоссиейСкорее всего, все антироссийские высказывания Александра Лукашенко связаны с текущей конъюнктурой, а именно с выборами, полагают эксперты. Александру Лукашенко необходимы пусть даже надуманные предлоги для того, чтобы не дать выборам перерасти в "Майдан". Впрочем, России цена стабильности такого "союзника" кажется излишне дорогой.
Как сообщал Лайф, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ходе недавнего обращения действующий президент усомнился, что стране нужен другой лидер. Свои слова он объяснил тем, что народ его знает.