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Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Именно Николай якобы попросил отца дать интервью украинскому журналисту Гордону.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) и его сын Николай. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко является оппозиционно настроенным человеком. Об этом рассказал его отец Александр Лукашенко. Слова белорусского лидера в эфире одного из украинских телеканалов привёл Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у Лукашенко-старшего.

Он (Николай. — Прим. Лайфа) оппозиционно настроен к власти вообще, — заявил Гордон.

Он также отметил, что Лукашенко категорически не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и стал президентом. Лидер Белоруссии пояснил это тем, что хочет для сына спокойной жизни.

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Скорее всего, все антироссийские высказывания Александра Лукашенко связаны с текущей конъюнктурой, а именно с выборами, полагают эксперты. Александру Лукашенко необходимы пусть даже надуманные предлоги для того, чтобы не дать выборам перерасти в "Майдан". Впрочем, России цена стабильности такого "союзника" кажется излишне дорогой.

Как сообщал Лайф, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ходе недавнего обращения действующий президент усомнился, что стране нужен другой лидер. Свои слова он объяснил тем, что народ его знает.

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