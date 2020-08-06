Ещё 5267 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявили 5267 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

— За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписан 7331 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 871 894 человек, — говорится в сообщении штаба.

В лидерах по количеству выявленных случаев Москва, Свердловская область и ХМАО.