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Ещё 5267 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В лидерах по-прежнему Москва, Свердловская область и ХМАО.

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Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявили 5267 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

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Он выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписан 7331 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 871 894 человек, — говорится в сообщении штаба.

В лидерах по количеству выявленных случаев Москва, Свердловская область и ХМАО.

Ранее Лайф сообщал, что в Германии началась вторая волна CoViD-19. В мире в целом более 18,5 миллиона подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Умерло от неё больше 700 тысяч человек.

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