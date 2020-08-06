Ещё 5267 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

Данные © Оперативный штаб
В России за минувшие сутки выявили 5267 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавирусаОн выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.
— За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписан 7331 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 871 894 человек, — говорится в сообщении штаба.
В лидерах по количеству выявленных случаев Москва, Свердловская область и ХМАО.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии началась вторая волна CoViD-19. В мире в целом более 18,5 миллиона подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Умерло от неё больше 700 тысяч человек.