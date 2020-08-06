Ваша лень — их деньги. Сколько зарабатывают "Утконос", "Перекрёсток", "Сбермаркет" и другие сервисы доставки продуктов после карантина

За месяцы в режиме самоизоляции тысячи людей полюбили доставку всего на свете и даже успели привыкнуть к ней. И теперь вместо того, чтобы идти в супермаркет своими ногами, — пользуются чужими. Сервисы доставки продуктов выходят в новые города, увеличивают объёмы продаж и выручку. Лайф выяснил, как изменился оборот компаний по доставке за первое полугодие 2020-го.

Ушли или остались?

— После отмены режима самоизоляции люди перестали закупаться впрок, и это, конечно, повлияло на рост среднего чека. Но пользоваться экспресс-доставкой продуктов покупатели не перестали. Свыше 60% новых пользователей, подключённых за период действия ограничительных мер, продолжают заказывать товары в "Самокате". А каждый второй пользователь сервиса сегодня совершает минимум два заказа в месяц, — рассказал Лайфу директор по маркетингу сервиса "Самокат" Игорь Рожков.

Если в период карантина в "Самокате", "Перекрёстке", "Сбермаркете" самыми популярными товарами были вода, продукты из бакалеи, овощи и фрукты, то сейчас спросом пользуются скоропортящиеся товары: молоко, хлеб, яйца, свежее мясо и колбасные изделия. Также пользуются спросом сезонные фрукты и ягоды.

— С отменой ограничений и началом летнего сезона мы увидели прогнозируемое сезонное снижение спроса на доставку продуктов. Часть пользователей временно перестали делать заказы, потому что уехали за город или делают покупки на рынке, в обычных магазинах. При этом в мае показатель возвращаемости клиентов по отношению к прошлому месяцу составил 46%, — сообщает пресс-служба "Сбермаркета".

Теперь про деньги

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Онлайн-магазин продуктов "Утконос онлайн" объявил о росте продаж до 8,05 млрд руб. в первом полугодии 2020 года — это на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Вырос ещё и средний чек: покупатели "Утконоса" стали тратить на 25% больше по сравнению с 2019 годом — 7046 рублей, при этом среднее количество позиций в заказе достигло 53.

Сервис доставки "Сбермаркет" увеличил общий оборот сервиса за первые шесть месяцев 2020 года в 15 раз — до 5,2 млрд рублей.

— За этот период наш сервис доставил 1,29 млн заказов, что в 17 раз больше аналогичного периода год назад, — добавляют в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Если в "Сбермаркете" покупатели чаще закупаются на неделю вперёд, то в "Самокате", "Яндекс.Лавке" и доставке "Пятёрочки", как правило, происходит "дозакупка" со средним чеком, по данным аналитиков X5 Retail Group, — 1500–1700 рублей.

— Во втором квартале 2020 года "Самокат" доставил более 3,6 млн заказов — это в 42,2 раза больше, чем годом ранее. Квартальная выручка сервиса превысила два миллиарда рублей — в 70,9 раза больше, чем годом ранее, — говорит Игорь Рожков.

Выручка от онлайн-продаж Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятёрочка" и "Перекрёсток" во втором квартале 2020 года составила 5,1 млрд рублей.

Выручка "Яндекс.Лавки" за второй квартал 2020 года составила 2,3 миллиарда рублей. Фудтех-проекты "Яндекса" показали 120-процентный рост аудитории за время пандемии.

Сервис Delivery Club доставляет не только готовую еду из кафе и ресторанов, но и продукты из супермаркетов. По итогам первого полугодия 2020 года выручка сервиса составила 4,32 млрд рублей. Для сравнения: прибыль Delivery Club за весь 2019 год — 4,46 млрд рублей. В мае сервис вышел на уровень 5,5 млн заказов в месяц без учёта доставки продуктов питания, непродовольственных товаров и заказов навынос. В июне число доставленных сервисом заказов осталось на этом же уровне.

Что дальше?

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— Пандемия сильно изменила рынок доставки. В доставку пришло много новых пользователей, у которых за это время выработалась привычка заказывать продукты и готовую еду онлайн. Сейчас мы не видим даже характерного для ретейла летнего замедления потребительского спроса, — отмечает пресс-служба "Яндекс.Лавки".

Сервисы придумывают акции, увеличивают зоны покрытия и расширяют ассортимент, чтобы не потерять своих покупателей.