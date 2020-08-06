Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Есть риск онкологии. Диетолог предостерегла от жарки на сливочном масле

Доктор уточнила, что в свежем виде оно не представляет никакой опасности, если знать меру.

74

Жарка продуктов на сливочном масле может быть опасна для здоровья. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания, — приводит её слова радио Sputnik.

При этом она уточнила, что в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно, если употреблять его в разумных пределах.

Диетолог разрешила вечный спор между любителями сметаны и майонеза

Кроме того, она назвала полезные и вредные свойства каждого продукта.

Диетолог отметила, что из твёрдых жиров для жарки лучше подходит сало, но и это не лучший выбор из-за высокой калорийности. Доктор добавила, что единственным маслом, которое не образует свободных радикалов при высокой температуре, является оливковое.

Ранее диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия.

Выбор редакции

Loading...