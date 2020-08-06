Есть риск онкологии. Диетолог предостерегла от жарки на сливочном масле

Жарка продуктов на сливочном масле может быть опасна для здоровья. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

— При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания, — приводит её слова радио Sputnik.

При этом она уточнила, что в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно, если употреблять его в разумных пределах.

Диетолог отметила, что из твёрдых жиров для жарки лучше подходит сало, но и это не лучший выбор из-за высокой калорийности. Доктор добавила, что единственным маслом, которое не образует свободных радикалов при высокой температуре, является оливковое.