Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Пакистане почти 40 человек пострадали при взрыве гранаты на антииндийском митинге

Акция была приурочена к годовщине лишения штата Джамму и Кашмир особого статуса.

18

Видео © Twitter / Jamaat-e-Islami

В Пакистане не менее 39 человек пострадали в результате взрыва гранаты на митинге оппозиционной партии "Джамаат улема-е-Ислами" в Карачи. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на представителя местных властей и пресс-секретаря политдвижения.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, большинство получили лёгкие травмы.

Акция была приурочена к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир и введения там комендантского часа.

На востоке Афганистана погибло не менее восьми человек при атаке боевиков

Ответственность не взяла ещё ни одна из действующих группировок.

5 августа прошлого года Индия приняла решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его территории две административные единицы с меньшими правами. В Исламабаде осудили это шаг и выслали индийского посла.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли незаконную военную базу США в Сирии.

Выбор редакции

Loading...