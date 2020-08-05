В Пакистане почти 40 человек пострадали при взрыве гранаты на антииндийском митинге

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В Пакистане не менее 39 человек пострадали в результате взрыва гранаты на митинге оппозиционной партии "Джамаат улема-е-Ислами" в Карачи. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на представителя местных властей и пресс-секретаря политдвижения.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, большинство получили лёгкие травмы.

Акция была приурочена к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир и введения там комендантского часа.

5 августа прошлого года Индия приняла решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его территории две административные единицы с меньшими правами. В Исламабаде осудили это шаг и выслали индийского посла.