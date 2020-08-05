"Летальность станет ниже". Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России наступит в октябре-ноябре.

— Сезонность у него не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары CoViD-19 угомонится. Но мы были неправы, — сказал Альтштейн в интервью "Комсомольской правде".

Вирусолог уточнил, что, когда в стране вновь станет прохладно и сыро, коронавирус "поднимет голову".

Специалист допустил, что во второй волне вирус может стать более массовым, но "летальность станет ниже", так как инфекция приспосабливается к человеческой популяции и ей выгодно передаваться дальше и дальше.