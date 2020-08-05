Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве на ближайшие месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что масочный режим в столице может действовать ещё несколько месяцев.
— О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".
Собянин добавил, что не должно быть такой ситуации, когда половина горожан соблюдают защитные меры, а половина — нет. "Либо мы их все выполняем, либо надо всё отменять, все ограничения", — отметил он.
Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нетКоличество ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19 сократилось в 10 раз.
Ранее мэр Москвы оценил вероятность проведения масштабного Дня города и заявил, что уровень заболеваемости CoViD-19 не снизится в столице в ближайшее время.