Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве на ближайшие месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что масочный режим в столице может действовать ещё несколько месяцев.

— О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин добавил, что не должно быть такой ситуации, когда половина горожан соблюдают защитные меры, а половина — нет. "Либо мы их все выполняем, либо надо всё отменять, все ограничения", — отметил он.