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Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве на ближайшие месяцы

Градоначальник призвал помнить о защитных мерах.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что масочный режим в столице может действовать ещё несколько месяцев.

О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин добавил, что не должно быть такой ситуации, когда половина горожан соблюдают защитные меры, а половина — нет. "Либо мы их все выполняем, либо надо всё отменять, все ограничения", — отметил он.

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