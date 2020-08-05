Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, прибывающим из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин. В этом перечне находились страны с повышенным риском заражения коронавирусом.

— Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты и Россия, — объявило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

Испания, Румыния и Сингапур с 8 августа были включены в швейцарский список государств с повышенным риском заражения CoViD-19. На настоящий момент в перечне находится 46 стран и территорий, включая США, Бразилию и Люксембург.