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Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

Новые правила начнут действовать 8 августа. Правда, прямого авиасообщения между странами пока нет.

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Фото © Shutterstock

Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, прибывающим из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин. В этом перечне находились страны с повышенным риском заражения коронавирусом.

Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты и Россия, — объявило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

Испания, Румыния и Сингапур с 8 августа были включены в швейцарский список государств с повышенным риском заражения CoViD-19. На настоящий момент в перечне находится 46 стран и территорий, включая США, Бразилию и Люксембург.

Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек

За всё время пандемии инфекция была подтверждена более чем у 18,5 млн граждан.

Ранее Лайф сообщал, что в Германии началась вторая волна CoViD-19. Ежедневный прирост в стране сейчас вырос почти вдвое по сравнению с июлем и приближается к тысяче.

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