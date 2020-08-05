Песок на пляжах назвали опасным для здоровья. В нём паразиты и инфекции

Множество бактерий и микробов отлично себя чувствуют на песчаных пляжах у рек и озёр. Прежде всего из-за отсутствия какой-либо дезинфекции подобного покрытия. Отдыхающий на таком песке человек, особенно если у него есть мелкие раны и микротрещины на коже, рискует заразиться паразитическим заболеванием. Об этом предупредил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— Песок на пляже никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими веществами, и на глубине в 5–6 см является самой благоприятной средой для обитания и размножения различных микроорганизмов, преимущественно возбудителей грибковых инфекций. Особенно опасен влажный песок, сухой и горячий несёт меньше рисков, но они всё равно есть, — пояснил специалист ТАСС.

Он призвал не закапываться в песок и не строить замки. Попав в микротрещины и ранки, бактерии могут вызвать микоз или кандидоз.

Лебедев уточнил, что в песке, в особенности на пляжах у рек и озёр, также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Притом споры грибов могут проникать в стопы человека, даже если у отдыхавшего не было никаких ран. Достаточно лишь, чтобы они были хорошо размокшими после купания. Следующей распространённой проблемой, связанной с купанием, учёный назвал церкариоз или "зуд купальщиков".

— Вызывают инфекцию церкарии — личинки, паразитирующие в крови у водоплавающих птиц и мелких грызунов и выделяющиеся в воду вместе с их испражнениями, — отметил Лебедев.

Во время купания эти микроорганизмы прикрепляются к человеческой коже, при этом выделяя особый секрет, который вызывает токсико-аллергическую реакцию. Из-за него кожа краснеет, покрывается сыпью, и начинается сильный зуд.