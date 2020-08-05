Госдолг Хабаровского края при Фургале вырос на 8 миллиардов рублей

За время губернаторства Сергея Фургала госдолг Хабаровского края вырос более чем на восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает Транссибинфо. Подсчитано, что, если бы оставался на посту главы региона и далее, он бы набрал долгов гораздо больше, чем его предшественник — Вячеслав Шпорт. А ведь нещадная критика в адрес последнего стала одной из "фишек" предвыборной программы Фургала, отмечает издание.

По данным Минфина, с 1 октября 2018-го по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей.

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— Господин Фургал старался особо не влезать в экономику. Кое-как довело в крае региональное правительство до ума заделы ещё времен Шпорта. Над новыми проектами особо не заморачивались, усилился самопиар и общение с простыми людьми, — пишет издание.

Кроме того, в своей предвыборной программе Фургал заявлял о необходимости улучшать условия для ведения бизнеса в крае. В частности, он предлагал ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в регионе.

— Как глава региона вижу перед собой задачу реального улучшения инвестиционного климата, особенно в работе с малым и средним бизнесом, — заявлял тогда представитель ЛДПР, но что-то пошло не так.

По оценке предпринимателей, уровень инвестиционной привлекательности Хабаровского края за год рухнул сразу на 33 пункта. Замыкавший тридцатку лучших регион опустился в рейтинге аж на 63-е место.

Ещё одним экономическим итогом правления Фургала стал тот факт, что регион скатился за год с 19-го на 36-е место в федеральном рейтинге уровня благосостояния семей. По данным РИА "Рейтинг", которые приводятся в публикации, среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных расходов на руках может остаться в лучшем случае 22 тысячи рублей. Годом ранее это было 37,5 тысячи.

Есть и другая статистика, пишет Транссибинфо. Согласно результатам исследования СК "Росгосстрах Жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", если в России 8,1% респондентов получают меньше пяти тысяч рублей, то в Хабаровском крае этот показатель Фургал и его команда умудрились довести до 30%.