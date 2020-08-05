Победитель конкурса "Лидеры России" Дмитрий Огуряев назначен заместителем главы Минкомсвязи

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" 2017 года (флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей") назначен заместителем главы Минкомсвязи РФ. Такое распоряжение подписал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идёт о Дмитрие Огуряеве, который стал шестым победителем конкурса, занявшим должность заместителя федерального министра. Ранее Олег Салагай стал заместителем главы Минздрава РФ, Павел Сорокин и Евгений Грабчак — заместителями министра энергетики, Илья Торосов занял пост замминистра экономики РФ, а Дмитрий Волков был назначен замглавы Минстроя РФ.

По словам Огуряева, сначала участие в "Лидерах России" было для него "увлекательным приключением без особых ожиданий" и лишь ближе к финалу у него начало возникать ощущение, что это нечто большее, чем просто конкурс.

— Никогда не забуду одно из заданий конкурса, когда старшеклассникам нужно было рассказать своё видение лидерства за 20 минут. Для большинства участников конкурса это не было простым заданием. Нужно было пережить это внутри и сформулировать для самого себя простым языком, понятным даже детям, кто ты и как ты видишь этот мир. Это задание, как и многое из того, что происходило на конкурсе, заставило многих вырваться из рутины и задуматься, — вспоминает он.

По словам Огуряева, конкурс "Лидеры России" — это не только про карьерные возможности. Его главная ценность в мотивации участников задуматься о самореализации.

— А карьерные возможности — это, как в песне Цоя, "место для шага вперёд", — добавил победитель первого сезона.

Из открытых источников известно, что Дмитрий Огуряев родился 25 августа 1976 года в подмосковном Королёве. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "математик", а также аспирантуру Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по направлению "Математические методы в экономике". В 2006 году получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики. C 1998 по 2004 год работал на разных должностях в инвестиционных компаниях, специализируясь на рынке ценных бумаг. С 2004 по 2006 год — в розничном департаменте "Ситибанка". С 2006 по 2011 год занимал руководящие позиции розничных направлений "Райффайзенбанка". С 2011 по февраль 2020 года работал в Сбербанке, последовательно возглавляя управление розничного кредитования, управление вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион "Государственные продукты и сервисы". С конца февраля 2020 года Дмитрий вышел на работу в Минкомсвязи на позицию советника министра Максута Шадаева.