В Москве водитель Infinity на огромной скорости сбил мужчину на переходе. Того отбросило на десятки метров

В Москве на Кировоградской улице водитель Infinity сбил насмерть человека, который переходил дорогу на пешеходном переходе. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

По словам свидетелей происходящего, автомобиль пронёсся на огромной скорости. Столкновение было настолько сильным, что пешеход отлетел на 60 метров. От удара человека буквально разорвало.

Как отметили очевидцы, водитель был под воздействием или алкоголя, или наркотических веществ. Сам нарушитель свою вину не признаёт. Едва ворочая языком, он заявлял, что никого не сбивал.

— Не сбивал. Я лично не сбивал никого. Верите вы мне или не верите, лично я никого не сбивал, — говорит на кадрах с места происшествия предполагаемый виновник ДТП.