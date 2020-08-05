Следователи нагрянули в квартиру, где жила мать брошенного в Москве ребёнка

Московские следователи нашли квартиру, в которой проживала мать найденного на улице ребёнка. Как сообщил Лайфу источник, сотрудники уголовного розыска сейчас допрашивают шестерых человек, которые могут быть причастны к преступлению.

Саму женщину найти не удалось. Сейчас правоохранители продолжают работать с её бывшими соседями по квартире, с них берут объяснения относительно событий минувшей ночи.

Ребёнок тем временем находится в больнице. Детальное обследование малышу ещё не проводили, но внешних травм и каких-либо повреждений нет, кушает хорошо. По словам собеседника Лайфа, мальчик плачет, но умолкает на руках.