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Следователи нагрянули в квартиру, где жила мать брошенного в Москве ребёнка

Женщины дома не оказалось. Правоохранители берут объяснения с её соседей.

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Московские следователи нашли квартиру, в которой проживала мать найденного на улице ребёнка. Как сообщил Лайфу источник, сотрудники уголовного розыска сейчас допрашивают шестерых человек, которые могут быть причастны к преступлению.

Саму женщину найти не удалось. Сейчас правоохранители продолжают работать с её бывшими соседями по квартире, с них берут объяснения относительно событий минувшей ночи.

Ребёнок тем временем находится в больнице. Детальное обследование малышу ещё не проводили, но внешних травм и каких-либо повреждений нет, кушает хорошо. По словам собеседника Лайфа, мальчик плачет, но умолкает на руках.

Вызвали полицию и начали укачивать. Лайф публикует видео, как в Москве нашли брошенного малыша

Первым к коляске подошёл прохожий и убедился, что детский плач доносится из неё.

Как уже сообщал Лайф, ребёнка в детской коляске обнаружили сегодня около часа ночи у подъезда одного из домов на Студенческой улице в Москве. Малышу примерно 1 год и 8 месяцев.

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