Вызвали полицию и начали укачивать. Лайф публикует видео, как в Москве нашли брошенного малыша

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры видеонаблюдения, которая установлена у подъезда дома на Студенческой улице в Москве. Там сегодня ночью бросили маленького ребёнка в коляске. Плачущего малыша сразу окружили жильцы многоэтажки и начали его успокаивать.

Первым ребёнка заметил прохожий. Мужчина подошёл и убедился, что в коляске лежит маленький мальчик. Затем он позвонил в полицию и в ожидании наряда начал укачивать ребёнка на руках. Позже к нему присоединились жильцы дома.