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Вызвали полицию и начали укачивать. Лайф публикует видео, как в Москве нашли брошенного малыша

Первым к коляске подошёл прохожий и убедился, что детский плач доносится из неё.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры видеонаблюдения, которая установлена у подъезда дома на Студенческой улице в Москве. Там сегодня ночью бросили маленького ребёнка в коляске. Плачущего малыша сразу окружили жильцы многоэтажки и начали его успокаивать.

Первым ребёнка заметил прохожий. Мужчина подошёл и убедился, что в коляске лежит маленький мальчик. Затем он позвонил в полицию и в ожидании наряда начал укачивать ребёнка на руках. Позже к нему присоединились жильцы дома.

Коляску с годовалым мальчиком бросили у подъезда на западе Москвы

Малыша срочно доставили в больницу имени Сперанского.

Ранее в одной из квартир в городе Октябрьский, Башкирия, были обнаружены тела 42-летней женщины и её 11-летнего сына.

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