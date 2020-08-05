Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Если уровень инфляции превысит ставку по депозитам, ситуация с банковскими вкладами в России может повторить 1990-е годы, когда их не воспринимали как источник приумножения сбережений. Об этом предупредил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

— При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [Центробанка] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995–1996 годов, — заявил банкир журналистам.

Печатников напомнил, что в то время жители страны не воспринимали депозиты как источник сбережений и приумножений, поскольку инфляция была выше ставки по ним. Если ситуация не изменится, то россияне станут искать альтернативу депозитным формам сбережений, полагает он.

Зампред ВТБ также спрогнозировал сокращение доходности накопительных счетов по аналогии со срочными депозитами. Согласно его прогнозу, к сентябрю ставки по накопительным счетам опустятся до 70–80% от базовой доходности срочных депозитов.