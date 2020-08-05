В Турции резко подскочило число новых случаев CoViD-19 после открытия границ

За последние сутки в Турции было выявлено 1083 новых случая заражения CoViD-19. Такой скачок зафиксирован впервые за долгое время, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
— Впервые за последнее время мы видим серьёзный рост числа заражённых, — написал министр в "Твиттере" под инфографикой со статистикой по коронавирусу.
Коджа отметил необходимость соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить опасных последствий от открытия границы. Он уточнил, что всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.
Россиянам рассказали, что делать, если в Турцию с вами летел больной коронавирусомЕсли путешественник из-за карантина пропустит обратный рейс, страховая компания должна будет возместить ему билет.
Напомним, с 1 августа туристы из России могут улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть готовы к нововведениям. Так, попасть в Турцию граждане РФ могут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету.