В Турции резко подскочило число новых случаев CoViD-19 после открытия границ

За последние сутки в Турции было выявлено 1083 новых случая заражения CoViD-19. Такой скачок зафиксирован впервые за долгое время, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

— Впервые за последнее время мы видим серьёзный рост числа заражённых, — написал министр в "Твиттере" под инфографикой со статистикой по коронавирусу.

Коджа отметил необходимость соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить опасных последствий от открытия границы. Он уточнил, что всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.