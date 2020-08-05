Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Танзанию

С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию. Теперь туристы должны представить не только "декларацию о здоровье", но и документ с отрицательным результатом анализа на коронавирус. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
В Турции резко подскочило число новых случаев CoViD-19 после открытия границМинистр здравоохранения страны заявил о необходимости не допустить опасных последствий.
В справке должно быть написано именно слово negative. В аэропорту Танзании могут возникнуть проблемы с чтением документов на русском языке. Тест можно сделать во многих лабораториях. Но от туристов требуют, чтобы он был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.
Напомним, с 1 августа россияне могут улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть готовы к нововведениям. Так, попасть в Турцию граждане РФ могут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету.