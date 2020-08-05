"Не кончится лето". В Петербурге открывают выставку художественных работ Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге откроется выставка "Цой. Не кончится лето", которая станет первой персональной экспозицией, посвящённой его творчеству в качестве художника. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Посетители выставки увидят живописные и графические работы, полароидные снимки и личные вещи рок-музыканта из коллекции Наталии Разлоговой, которые раньше не показывали общественности. Экспозиция продлится до 13 сентября.

Цой создавал свои художественные объекты из подручных средств: кухонных клеёнок, целлофановых пакетов, хрупких упаковочных материалов. В 1990 году написал семь картин акрилом. Основной темой его творчества были автомобили и дороги.