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"Не кончится лето". В Петербурге открывают выставку художественных работ Виктора Цоя

Рок-музыкант творил из всего, что видел: кухонных клеёнок, целлофановых пакетов, хрупких упаковочных материалов.

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Виктор Цой. Фото "Кинопоиск"

В Санкт-Петербурге откроется выставка "Цой. Не кончится лето", которая станет первой персональной экспозицией, посвящённой его творчеству в качестве художника. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Памятник Виктору Цою в Петербурге может снова не появиться

Отлитая скульптура стоит уже три года, а вот с постаментом появились проблемы.

Посетители выставки увидят живописные и графические работы, полароидные снимки и личные вещи рок-музыканта из коллекции Наталии Разлоговой, которые раньше не показывали общественности. Экспозиция продлится до 13 сентября.

Цой создавал свои художественные объекты из подручных средств: кухонных клеёнок, целлофановых пакетов, хрупких упаковочных материалов. В 1990 году написал семь картин акрилом. Основной темой его творчества были автомобили и дороги.

Напомним, осенью прошлого года журналист Лев Годованник озвучил новую версию гибели Виктора Цоя. Он обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, которые изучали техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб музыкант.

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