В шаге от полёта. Ростех показал "купание" лайнера МС-21-300

В пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) сообщили, что с 16 по 22 июля 2020 года самолёт МС-21-300 выполнил 29 пробежек и 3 руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных конфигурациях механизации и режимах работы силовой установки, включая использование реверса тяги маршевых двигателей.

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Испытания проводились на взлётно-посадочной полосе аэродрома Ульяновск-Восточный, где был смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры "бассейна" обеспечили нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний. В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлётно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолёта.