В шаге от полёта. Ростех показал "купание" лайнера МС-21-300

В пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) сообщили, что с 16 по 22 июля 2020 года самолёт МС-21-300 выполнил 29 пробежек и 3 руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных конфигурациях механизации и режимах работы силовой установки, включая использование реверса тяги маршевых двигателей.
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Испытания проводились на взлётно-посадочной полосе аэродрома Ульяновск-Восточный, где был смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры "бассейна" обеспечили нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний. В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлётно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолёта.
Убить Boeing в Америке. Как с помощью ПД-14 и самолёта МС-21 Россия заработает на американцахПока гражданские самолёты Boeing испытывают сложности, российские разработчики выходят на финальный этап испытаний авиалайнера МС-21. С сертификацией этого самолёта в Европе нет никаких проблем, но что будет, если создатели уникального (во многих отношениях) самолёта замахнутся на рынок внутри США?
Кроме того, в ходе испытаний установлено, что самолёт МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлётно-посадочной полосе, покрытой водой. Испытания фиксировались комплексом бортовых измерений воздушного судна и системой видеокамер, установленных на земле и на самолёте. Программу испытаний реализовали в рамках программы сертификации самолёта МС-21-300 с участием представителей уполномоченных сертификационных центров.