Обсуждали тусовки и коронавирус. Стали известны подробности переписки расчленённого женой рэпера Картрайта и его любовницы

Расчленённый женой рэпер Энди Картрайт обсуждал с любовницей тусовки, музыку и коронавирус. Об этом сообщает Mash.
Осенью прошлого года рэпер поинтересовался у Нади, как он с ней попрощался. Девушка ответила, что хлопнул её по попе, сел в автомобиль и уехал.
Говоря о пандемии коронавируса, Картрайт отметил, что было бы весело, если бы все умерли. Тем не менее он выразил уверенность, что при таком исходе всё равно продолжит пить пиво и курить сигареты, но только при другом пейзаже.
Девушка Энди Картрайта, которого расчленила жена, рассказала об их любовном треугольникеМарина Кохал знала о Надином существовании и всячески пыталась испортить ей жизнь.
Кроме того, музыкант жаловался на сложности, происходящие в его жизни. Его собеседница поинтересовалась, не забеременел ли кто-то снова от рэпера. А на вопрос о том, счастлив ли он, Картрайт ответил утвердительно, но добавил, что не очень.
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Её версию о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.