Обсуждали тусовки и коронавирус. Стали известны подробности переписки расчленённого женой рэпера Картрайта и его любовницы

Расчленённый женой рэпер Энди Картрайт обсуждал с любовницей тусовки, музыку и коронавирус. Об этом сообщает Mash.

Осенью прошлого года рэпер поинтересовался у Нади, как он с ней попрощался. Девушка ответила, что хлопнул её по попе, сел в автомобиль и уехал.

Говоря о пандемии коронавируса, Картрайт отметил, что было бы весело, если бы все умерли. Тем не менее он выразил уверенность, что при таком исходе всё равно продолжит пить пиво и курить сигареты, но только при другом пейзаже.