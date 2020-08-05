Адвокат доцента-расчленителя объяснил, почему взялся защищать жену рэпера Картрайта

Адвокат историка Олега Соколова, расчленившего свою молодую возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему принял решение защищать Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта.

— Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело, — сказал Сергей Лукьянов в беседе с "Газетой.ру".

Юрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением, а просто "так совпало". Он добавил, что взялся бы защищать Кохал и при других обстоятельствах.