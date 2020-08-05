Адвокат доцента-расчленителя объяснил, почему взялся защищать жену рэпера Картрайта

Адвокат историка Олега Соколова, расчленившего свою молодую возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему принял решение защищать Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта.
— Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело, — сказал Сергей Лукьянов в беседе с "Газетой.ру".
Юрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением, а просто "так совпало". Он добавил, что взялся бы защищать Кохал и при других обстоятельствах.
Адвокаты намерены обжаловать арест вдовы рэпера КартрайтаСторона защиты также уверена в "незаконности" соответствующего решения суда.
Также адвокат признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами.
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию Кохал о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом для преступления.