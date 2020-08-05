Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Адвокат доцента-расчленителя объяснил, почему взялся защищать жену рэпера Картрайта

Юрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением.

155
Post cover

Марина Кохал и Олег Соколов. Фото © Соцсети, ТАСС / Александр Демьянчук

Адвокат историка Олега Соколова, расчленившего свою молодую возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему принял решение защищать Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта.

Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело, — сказал Сергей Лукьянов в беседе с "Газетой.ру".

Юрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением, а просто "так совпало". Он добавил, что взялся бы защищать Кохал и при других обстоятельствах.

Адвокаты намерены обжаловать арест вдовы рэпера Картрайта

Сторона защиты также уверена в "незаконности" соответствующего решения суда.

Также адвокат признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами.

Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию Кохал о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом для преступления.

Выбор редакции

Loading...