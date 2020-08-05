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Арест жены расчленённого рэпера Картрайта обжаловали из-за недоказанности факта убийства

По мнению стороны защиты, она не может никуда скрыться.

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Вдова украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Адвокат жены украинского рэпера Александра Юшко, более известного под сценическим именем Энди Картрайт, подал апелляционную жалобу на решение об аресте Марины Кохал. Об этом Лайфу заявил сам защитник обвиняемой в убийстве Сергей Лукьянов.

Я подал апелляционную жалобу на решение суда по моей подзащитной, основания в жалобе указывал те же самые, что и во время судебного процесса. А именно не установлен криминальный характер смерти. Также то, что она не сможет скрыться, потому что она сама обратилась в полицию, — заявил адвокат.

Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу расчленившей рэпера Картрайта Марине Кохал

Ранее суд арестовал её на два месяца по подозрению в убийстве музыканта.

Напомним, суд арестовал Марину Кохал на два месяца по подозрению в убийстве её супруга рэпера Энди Картрайта. Тело артиста обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.

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