Арест жены расчленённого рэпера Картрайта обжаловали из-за недоказанности факта убийства

Адвокат жены украинского рэпера Александра Юшко, более известного под сценическим именем Энди Картрайт, подал апелляционную жалобу на решение об аресте Марины Кохал. Об этом Лайфу заявил сам защитник обвиняемой в убийстве Сергей Лукьянов.

— Я подал апелляционную жалобу на решение суда по моей подзащитной, основания в жалобе указывал те же самые, что и во время судебного процесса. А именно не установлен криминальный характер смерти. Также то, что она не сможет скрыться, потому что она сама обратилась в полицию, — заявил адвокат.